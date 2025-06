Παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα τρία χρόνια θα παραμείνει και επίσημα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, δίνοντας έτσι ευτυχές για τους Πειραιώτες τέλος στο σήριαλ που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες και τον ήθελε να μετακομίζει στην Αρμάνι Μιλάνο, αλλά και το… μπάσιμο του Παναθηναϊκού που προσπάθησε να τον δελεάσει προσφέροντας του ηγεμονικό συμβόλαιο.

Αναλυτικότερα με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τετάρτης (11/06), η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε πως ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Σέρβο σέντερ για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028!

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Αρμάνι Μιλάνο, αλλά και το γερό… μπάσιμο του Παναθηναϊκού AKTOR με τριετές συμβόλαιο ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, ο 30χρονος ψηλός έκατσε στο τραπέζι με τους «ερυθρόλευκους», πείστηκε από το πρότζεκτ που του παρουσίασε τόσο ο προπονητής του συλλόγου, Γιώργος Μπαρτζώκας, όσο και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, με αποτέλεσμα να ρίξει… άγκυρα στο λιμάνι του!

Μετά το… ψηστήρι και των συμπαικτών του, ιδίως των Βεζένκοφ και Παπανικολάου κατά κύριο λόγο, ο «Μίλου» έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα άκουσε από πλευράς Πειραιωτών και έτσι έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο, το οποίο όταν και θα ολοκληρωθεί, θα σημάνει τη συμπλήρωση 10 ετών στα «ερυθρόλευκων» για τον Σέρβο γίγαντα!

Ο Μιλουτίνοφ έπιασε… λιμάνι για πρώτη φορά το 2015 σε ηλικία 21 ετών, μένοντας στον σύλλογο μέχρι και το 2020, προτού πάει για μια τριετία στη Ρωσία και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και ακολούθως επιστρέψει για τη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023.

✍🏽 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για ακόμη τρία χρόνια.

🔴 Olympiacos BC is pleased to announce the extension of its contract with Nikola Milutinov for three more years.

