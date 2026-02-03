Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν κάθισε με… σταυρωμένα χέρια, σχετικά με τη φραστική επίθεση που δέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας από οπαδό, μετά το τέλος του αγώνα με την Dubai BC στην Coca Cola Arena.

Ως γνωστόν ο εν λόγω οπαδός έβρισε στα ελληνικά τον τεχνικό του Ολυμπιακού, ο οποίος ανέβηκε στην εξέδρα, ζητώντας του τον λόγο σε πολύ έντονο ύφος, με τους δύο άνδρες να έχουν ένα πολύ θερμό τετ-α-τετ πριν ηρεμήνουν στα πνεύματα.

Μάλιστα οι Πειραιώτες, όπως ενημέρωσαν, προχώρησε σε καταγγελία στην Euroleague για τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου οπαδού, ζητώντας να βρεθεί και να τιμωρηθεί.