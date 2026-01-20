Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 4) στο ΣΕΦ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε εξαιρετικό φεγγάρι και με αυτό το μομέντουμ θέλουν να πανηγυρίσουν ακόμα μία νίκη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διανύει την καλύτερη περίοδο μέχρι στιγμής στην τρέχουσα σεζόν με εννέα νίκες στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια της.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 13-8, καθώς έχει αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική.

Από τη μεριά της η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στην 14η θέση με ρεκόρ 9-13.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός δωδεκάδας τους Όμηρο Νετζήπογλου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, μαζί με τον Μόντε Μόρις που βρίσκεται στα… πιτς και ούτως ή άλλως δεν υπολογιζόταν για την αναμέτρηση με την ομάδα του Ισραήλ.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς

Τα δεκάλεπτα: