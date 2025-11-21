Ο Τάισον Γουόρντ θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (21:15, Novasports Prime) για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη γάμπα και θα είναι διαθέσιμος για την «μάχη» με την προηγούμενη ομάδα του. Στον αντίποδα, ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον προσαγωγό.

Στο μεταξύ, ο Φρανκ Νιλικίνα, που απουσίασε από τα ματς της περασμένης εβδομάδας με Ζαλγκίρις Κάουνας και Αρμάνι Μιλάνο, τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, ο οποίος δεν υπολογίζει ακόμη στους μακροχρόνια τραυματίες Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ.