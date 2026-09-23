Με τον Νικολά Νιλουτίνοφ στην αποστολή ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για την Ισπανία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του στη φετινή EuroLeague απέναντι στην Μπασκόνια.

Η παρουσία του Σέρβου σέντερ όλες τις προηγούμενες ημέρες αποτελούσε ερωτηματικό καθώς δεν αγωνίστηκε στο EuroLeague Super Cup εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, ο Μιλουτίνοφ βρίσκεται τελικά στην 13άδα που ταξιδεύει στη Βιτόρια για την αυριανή αναμέτρηση (24/9, 21:30).

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