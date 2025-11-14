Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έγραψε ιστορία στην EuroLeague, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (14/11), ο Σέρβος σέντερ κατάφερε να μπει στη λίστα των δέκα κορυφαίων ριμπάουντερ όλων των εποχών στη διοργάνωση.

Ο ψηλός του Ολυμπιακού χρειαζόταν μόλις 5 ριμπάουντ για να ξεπεράσει τον Νίκολα Μίροτιτς, που έχει 1.513 ριμπάουντ σε 287 συμμετοχές.

Ο Μιλουτίνοφ ολοκλήρωσε το επίτευγμά του ήδη μέχρι το 22ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αρμάνι στο Μιλάνο, προσπερνώντας τον Μαυροβούνιο παίκτη της Μονακό.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το milestone του παίκτη του, γράφοντας στα social media: «Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έγραψε ιστορία! Μέσα από συνέπεια, πάθος και σκληρή δουλειά, έχει μπει στους 10 κορυφαίους ριμπάουντερ όλων των εποχών στην EuroLeague. Συγχαρητήρια, Νίκολα, προχωράμε για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα!».

Το Top-10 των παικτών με τα περισσότερα ριμπάουντ:

1. Παούλιους Γινακούνας – 2.010 ριμπάουντ σε 392 παιχνίδια

2. Έντι Ταβάρες – 1.943 ριμπάουντ σε 287 παιχνίδια

3. Κάιλ Χάινς – 1.855 ριμπάουντ σε 425 παιχνίδια

4. Γιαν Βέσελι – 1.805 ριμπάουντ σε 386 παιχνίδια

5. Φελίπε Ρέγιες – 1.799 ριμπάουντ σε 357 παιχνίδια

6. Νικολό Μέλι – 1.699 ριμπάουντ σε 354 παιχνίδια

7. Μπράιντ Ντάνστον – 1.610 ριμπάουντ σε 372 παιχνίδια

8. Γιάννης Μπουρούσης – 1.603 ριμπάουντ σε 287 παιχνίδια

9. Άντε Τόμιτς – 1.545 ριμπάουντ σε 283 παιχνίδια

10. Νίκολα Μιλουτίνοφ – 1.514 σε 267 παιχνίδια