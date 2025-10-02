Ιστορία έγραψε ο Κώστας Παπανικολάου στον αποψινό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Στην αναμέτρηση με τη «βασίλισσα», για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, ο αρχηγός των Πειραιωτών έφτασε συνολικά τα 748 ματς με την ομάδα και έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου.

Πιο συγκεκριμένα ο «Παπ» άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος σταμάτησε στις 747 και πλέον φιγουράρει στην κορυφή της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ο Παπανικολάου μετρά αισίως 370 στην Euroleague, 339 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 31 Κύπελλο Ελλάδος και 8 στο Super Cup.

Από τη μεριά του ο Γιώργος Πρίντεζης είχε 349 συμμετοχές στην Euroleague, 364 στο ελληνικό πρωτάθλημα, 32 στο Κύπελλο Ελλάδος και 2 στο Διηπειρωτικό.