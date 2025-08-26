Οι παίκτες του Ολυμπιακού επέλεξαν τα νούμερα στις φανέλες τους για τη σεζόν 2025-2026 και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τα έδωσε στη δημοσιότητα, μία ημέρα πριν την επίσημη «πρώτη», για τη σεζόν 2025-26. Ο Κίναν Έβανς θα φορά τη φανέλα με το Νο2, ο Τάισον Ουόρντ αυτή με το Νο3, ο Ντόντα Χολ το Νο45, ενώ το δικό του, αυτό που φορά και στην εθνική ανδρών, δηλαδή το Νο37 επέλεξε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Τα νούμερα στις φανέλες των παικτών του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2025-26 έχουν ως εξής:

#0 Τόμας Oυόκαπ

#2 Κίναν Έβανς

#3 Τάισον Oυόρντ

#4 Γιώργος Μπουρνελές

#5 Γιαννούλης Λαρεντζάκης

#6 Σέιμπεν Λι

#10 Μουσταφά Φαλ

#14 Αλέξανδρος Βεζένκοφ

#16 Κώστας Παπανικολάου

#21 Όμηρος Νετζήπογλου

#22 Τάιλερ Ντόρσεϊ

#25 Άλεκ Πίτερς

#33 Νίκολα Μιλουτίνοφ

#37 Κώστας Αντετοκούνμπο

#45 Ντόντα Χολ

#77 Σακίλ ΜαKίσικ

#94 Εβάν Φουρνιέ

Προπονητής: Γιώργος Μπαρτζώκας