Οι παίκτες του Ολυμπιακού επέλεξαν τα νούμερα στις φανέλες τους για τη σεζόν 2025-2026 και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τα έδωσε στη δημοσιότητα, μία ημέρα πριν την επίσημη «πρώτη», για τη σεζόν 2025-26. Ο Κίναν Έβανς θα φορά τη φανέλα με το Νο2, ο Τάισον Ουόρντ αυτή με το Νο3, ο Ντόντα Χολ το Νο45, ενώ το δικό του, αυτό που φορά και στην εθνική ανδρών, δηλαδή το Νο37 επέλεξε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.
Τα νούμερα στις φανέλες των παικτών του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2025-26 έχουν ως εξής:
#0 Τόμας Oυόκαπ
#2 Κίναν Έβανς
#3 Τάισον Oυόρντ
#4 Γιώργος Μπουρνελές
#5 Γιαννούλης Λαρεντζάκης
#6 Σέιμπεν Λι
#10 Μουσταφά Φαλ
#14 Αλέξανδρος Βεζένκοφ
#16 Κώστας Παπανικολάου
#21 Όμηρος Νετζήπογλου
#22 Τάιλερ Ντόρσεϊ
#25 Άλεκ Πίτερς
#33 Νίκολα Μιλουτίνοφ
#37 Κώστας Αντετοκούνμπο
#45 Ντόντα Χολ
#77 Σακίλ ΜαKίσικ
#94 Εβάν Φουρνιέ
Προπονητής: Γιώργος Μπαρτζώκας