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Χωρίς αλλαγές στις αγωνιστικές ποινές ολοκληρώθηκε η εξέταση των εφέσεων του Ολυμπιακού από το ΑΣΕΑΔ. Οι προσφυγές της πειραϊκής ΚΑΕ για τις συγκεκριμένες κυρώσεις, δεν έγιναν δεκτές, με αποτέλεσμα να παραμένουν τόσο η αφαίρεση δυο βαθμών, όσο και η τιμωρία του Τάϊρικ Τζόουνς.
Η υπόθεση αφορά όσα διαδραματίστηκαν μετά το Game 5 των περσινών τελικών της GBL, όταν σημειώθηκε επεισόδιο ανάμεσα στον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού και τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού.
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