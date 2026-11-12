Χωρίς αλλαγές στις αγωνιστικές ποινές ολοκληρώθηκε η εξέταση των εφέσεων του Ολυμπιακού από το ΑΣΕΑΔ. Οι προσφυγές της πειραϊκής ΚΑΕ για τις συγκεκριμένες κυρώσεις, δεν έγιναν δεκτές, με αποτέλεσμα να παραμένουν τόσο η αφαίρεση δυο βαθμών, όσο και η τιμωρία του Τάϊρικ Τζόουνς.

Η υπόθεση αφορά όσα διαδραματίστηκαν μετά το Game 5 των περσινών τελικών της GBL, όταν σημειώθηκε επεισόδιο ανάμεσα στον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού και τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού.

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