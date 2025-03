Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο ΣΕΦ ο αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Παρτιζάν, για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, που διεξάγεται σε γιορτινό κλίμα, λόγω της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου (10/3).

Οι Πειραιώτες θέλουν να ξεπεράσουν τον σκόπελο των Σέρβων, προκειμένου να συνεχίσουν το σερί τους, που τους έχει φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Εφές, Παρί, Μπαρτσελόνα και Βίρτους, έχοντας ρεκόρ 20-7.

Στον αντίποδα η Παρτιζάν έχει ρεκόρ 15-12, μετρώντας μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε Μπασκόνια, Μονακό και Βίρτους, ούσα στα όρια της οκτάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο αποψινό ματς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς και Μόουζες Ράιτ, ενώ αντίθετα στην 12αδα των Πειραιωτών συμπεριελήφθη ο Σέιμπεν Λι, ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Στον αντίποδα η Παρτιζάν αγωνίζεται στο κατάμεστο ΣΕΦ χωρίς τους Φρανκ Ντιλικινά και Άιζακ Μπόνγκα.

Διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι Κάρλος Περούγκα, Εμίλιο Πέρεζ και Μαξίμ Μπουμπέρ.

Τρομερή εκκίνηση στο ματς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του, επέδειξε συγκέντρωση και λειτουργώντας καλά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, στο 10′ ήταν στο +9 (27-18).

Στο β’ δεκάλεπτο οι Σέρβοι αντέδρασαν και μείωσαν τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (37-28), ωστόσο οι Πειραιώτες ανέβασαν στροφές και πήγαν στα αποδυτήρια, προηγούμενοι 46-32.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 46-32

Οι δωδεκάδες:

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουίλιαμς-Γκος, Λαρεντζάκης, Βιλντόσα, Λι, Φαλ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.

Παρτιζάν (Ομπράντοβιτς): Ντέιβις, Λούντμπεργκ, Κάρλικ Τζόουνς, Γουάσινγκτον, Κοπρίβιτσα, Νάκιτς, Μαρίνκοβιτς, Ποκουσέφσκι, Μπράουν, Λάκιτς, Μάικ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

