Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα στο ΣΕΦ (Novasports Prime) ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν, για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Πειραιά θέλει να πάρει το ροζ φύλλο για να βελτιώσει το ρεκόρ της (5-3) στη διοργάνωση, ωστόσο όταν αντιμετωπίζεις ομάδα του πολύπειρου Ομπράντοβιτς είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να προσέξει πολύ.

Στα αγωνιστικά, ο τραυματίας Φαλ παραμένει σταθερά εκτός αγωνιστικής δράσης, ενώ εκτός δωδεκάδας θα μείνει ξανά ο Έβανς, ο οποίος όμως μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του και κατά πάσα πιθανότητα θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της ερχόμενη Κυριακής με την Καρδίτσα, για το πρωτάθλημα.

Αντίθετα κανονικά διαθέσιμοι είναι οι Γουόρντ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από ίωση τις προηγούμενες ημέρες..

Όσον αφορά την Παρτίζαν, ταξίδεψε στη χώρα μας… πληγωμένη, ερχόμενη από διαδοχικές ήττες κόντρα σε Παρί, Χάποελ και Μπαρτσελόνα. Στο 3-5 το ρεκόρ της, μακριά από την έδρα της έχει νικήσει μόνο την Μπασκόνια, έχοντας ήττες από Dubai BC, Ρεάλ και Χάποελ.

Στα αγωνιστικά, ο Ομπράντοβιτς δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Κάρλικ Τζόουνς, ενώ την αποστολή δεν ακολούθησαν ούτε οι Πάρκερ, Μαρίνκοβιτς. Σταθερά εκτός ροτέισον ο Λούντμπεργκ, αμφίβολη δίνεται ακόμα η συμμετοχή των Ουάσινγκτον και Νάκιτς.

Την αναμέτρηση διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία) και Πιοτρ Παστούτσιακ (Πολωνία).

Τα δεκάλεπτα: 20-20