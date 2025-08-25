Με πολλές προσδοκίες, όπως έχει συνηθίσει τους φιλάθλους του, και στόχο την κατάκτηση της Euroleague το 2026… μετά από τέσσερα διαδοχικά Final-4, ο Ολυμπιακός ξεκινά την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, την Τετάρτη (27/8).

Εκτός είναι οι Έλληνες Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστα Αντετοκούνμπο, αλλά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που βρίσκεται στην εθνική Σερβίας.

Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας για τη σεζόν 2025-26, το πρώτο γκρουπ παικτών του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις σήμερα (25/8).

Συγκεκριμένα, εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις πέρασαν σήμερα (25/8) οι Τόμας Ουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Σέιμπεν Λι, Κίναν Έβανς, Τάισον Ουόρντ, Ντόντα Χολ, Όμηρος Νετζήπογλου, Καλίφα Κουμάντζε και Γιώργος Μπουρνελές.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν την Τρίτη (26/08) με το δεύτερο γκρουπ.