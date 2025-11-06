Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ευχάριστα νέα έχουν προκύψει στον Ολυμπιακό όσον αφορά στον Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός προπονήθηκε κανονικά για δεύτερη ημέρα και πλέον μετράει πλέον αντίστροφα για το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πειραιωτών, περίπου ενάμιση χρόνο μετά την ένταξή του στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις που έκανε σήμερα, ενόψει του αγώνα με την Παρτίζαν, εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο παίκτης την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στην Καρδίτσα θα πάρει το «βάπτισμα του πυρός» με τα χρώματα του Ολυμπιακού.

«Χάρηκα πολύ, έχει κάνει δύο πολύ καλές προπονήσεις ομαδικές και αυτός νιώθει καλά, αλλά ξέρετε θα ήθελα να προσέχω τι λέω, όχι για να μην τον ματιάσω, αλλά γιατί είναι μία πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, μετά από τόση απουσία. Νομίζω όμως ότι είναι στην τελική του ευθεία, όπως είχα πει. Ελπίζω ότι θα ντεμπουτάρει στο παιχνίδι της Κυριακής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων».