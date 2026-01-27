Ευχάριστα νέα επιφύλασσε στον Γιώργο Μπαρτζώκα η σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού, με την οποία συνεχίστηκε η προετοιμασια των Πειραιωτών, ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Μπαρτσελόνα την Πέμπτη (29/1, 21:15), για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Κόρι Τζόσεφ, την Τρίτη πάτησε για πρώτη φορά το παρκέ του ΣΕΦ.

Ο Καναδός γκαρντ συμμετείχε για πρώτη φορά σε προπόνηση των «ερυθρολεύκων», ωστόσο δύσκολα θα αγωνιστεί στο ματς με τους Καταλανούς, καθώς χρειάζεται χρόνο προσαρμογής και εκμάθησης των συστημάτων.

Τα ευχάριστα νέα για τον Μπαρτζώκα έρχονται από το μέτωπο των τραυματιών, καθώς κανονικά προπονήθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε μείνει εκτός, στο δεύτερο μέρος της νίκης επί του Κολοσσού στη Ρόδο (98-85), λόγω ενοχλήσεων στον μηρό.

Παράλληλα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συμμετείχε μερικώς και αναμένεται να ενσωματωθεί πλήρως από αύριο (28/1), στις προπονήσεις.

Εκτός προγράμματος παραμένουν οι Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις.