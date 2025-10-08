Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Euroleague, με την Ντουμπάι, στο ΣΕΦ, την ερχόμενη Παρασκευή (10/10), την πρώτη εντός έδρας της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Πειραιά, θα διεκδικήσει τη 2η νίκη της στη Euroleague, με αρκετές απουσίες. Εκτός από τις δεδομένες των Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς, αμφίβολοι είναι και οι Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ Ντόντα Χολ ταλαιπωρείται από ίωση και δεν μετείχε στην ομαδική προπόνηση του Ολυμπιακού σήμερα (8/10).

Όπως χθες (7/10), έτσι και σήμερα ατομική προπόνηση ακολούθησε ο Εβάν Φουρνιέ, λόγω μικροτραυματισμού στην ποδοκνημική.

Στο χθεσινό πρόγραμμα του Ολυμπιακού δεν υπήρχε ομαδική προπόνηση και έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας περίμενε σήμερα να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ. Το γεγονός πως δεν κατάφερε σήμερα (8/10) ν’ ακολουθήσει την ομαδική προπόνηση τον καθιστά αμφίβολο για τον αγώνα με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Γάλλος θα δοκιμάσει και αύριο να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν και οι Σακίλ ΜακΚισικ και Κίναν Έβανς, οι οποίο δεν είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση.