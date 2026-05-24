Η Αθήνα ντύνεται στα… ερυθρόλευκα. Απόψε στις 21:00 στο Τ-Center του ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός κυνηγά τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε έναν τελικό που έχει ξαναγίνει τέσσερις φορές στο παρελθόν και που έχει αφήσει τους Πειραιώτες με ένα κόμπο στο στομάχι, αφού μετράνε μόνο μία νίκη-κατάκτηση έναντι τριών των Ισπανών.

Η πιο πρόσφατη πληγή είναι ακόμα νωπή: Στο Κάουνας το 2023, η Ρεάλ πήρε τον τίτλο με ένα ανατριχιαστικό καλάθι του Σέρχιο Γιουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα, 79-78. Τώρα, με το Final Four να διεξάγεται μπροστά στον κόσμο τους, οι ερυθρόλευκοι έχουν μοναδική ευκαιρία να πάρουν την εκδίκησή τους για εκείνη την απώλεια κλείσουν τον λογαριασμό.

