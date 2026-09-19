Ο τελικός του Euroleague Super Cup ανάμεσα στους ερυθρόλευκους και τη «Βασίλισσα»

Τέσσερις μήνες μετά το τελευταίο τους συναπάντημα στον τελικό του Final Four της Euroleague, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης ξανασυναντιόνται σε έναν ακόμη τελικό, αυτή τη φορά για το νεοσύστατο θεσμό του Super Cup, που καθιερώνεται από φέτος από τη διοργάνωση.

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από την οριακή νίκη με 92-90 επί της Φενέρμπαχτσε στον χθεσινό ημιτελικό της διοργάνωσης, σε ένα πραγματικό ντέρμπι που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό, ενώ η «Βασίλισσα» σφράγισε την παρουσία της στην παράταση, νικώντας με 98-95 (88-88 κ.δ) την Ντουμπάι BC του Τόμας Γουόκαπ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr