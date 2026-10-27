Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (27/10) ο Τζον Κόντσαρ. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Ολυμπιακού είναι 30 ετών και αγωνίζεται ως γκαρντ/φόργουορντ.

Έχει ανακοινωθεί από την Πέμπτη (22/10) από τον Ολυμπιακό για δύο χρόνια, και μετράει 363 ματς σε επτά χρόνια παρουσίας στο ΝΒΑ με τους Γιούτα Τζαζ και τους Μέμφις Γκρίζλις.

Μέσο όρο έχει 4.3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε σχεδόν 18 λεπτά συμμετοχής.

Είναι η πρώτη φορά που ο Κόντσαρ θα αγωνιστεί στην Ευρώπη.