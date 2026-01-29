Τι κι αν δεν κατάφερε να βρεθεί στο Άμστερνταμ στη χθεσινή θρυλική βραδιά του Ολυμπιακού;

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, περί ου ο λόγος, είχε την ευκαιρία, έστω από μακριά, να ζήσει τον θρίαμβο των Πειραιωτών με 2-1 επί του Άγιαξ στο Johan Cruyff Arena.

Πιο συγκεκριμένα ο Λευτέρης Χρυσοφάκης, ο οποίος είναι χρηματοδότης του τμήματος βόλεϊ των ερυθρολεύκων, τον κάλεσε μέσω βιντεοκλήσης την ώρα των πανηγυρισμών, μεταφέροντάς του εικόνες και παλμό από τις εξέδρες, με τον έμπειρο τεχνικό να παρακολουθεί χαμογελαστός.