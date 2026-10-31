Ο τραυματισμός του Γιαν Μοντέρο άνοιξε μια μεγάλη πληγή στην περιφερειακή γραμμή του Ολυμπιακού και πλέον η αναζήτηση αντικαταστάτη αποκτά χαρακτήρα προτεραιότητας.

Με τον Δομινικανό γκαρντ να τίθεται εκτός δράσης για περίπου έξι μήνες, οι Πειραιώτες καλούνται να καλύψουν ένα σημαντικό αγωνιστικό κενό, σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις.

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