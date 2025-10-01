Στο Ψυχικό, που αγωνίζεται στην Elite League, θα αγωνιστεί την εφετινή σεζόν ο 18χρονος γκαρντ του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπουρνελές, υπό το καθεστώς διπλού δελτίου.

Ο ταλαντούχος άσος την περσινή σεζόν πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τους «ερυθρόλευκους», όταν πάτησε παρκέ σε μια αναμέτρηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνολικά κατέγραψε έξι συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των Πειραιωτών.

Η ανακοίνωση του Ψυχικού:

«Η διοίκηση της Α.Ε. Ψυχικού ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Γιώργο Μπουρνελέ και τον καλωσορίζει στην «οικογένεια» της.

Ο Γιώργος Μπουρνελές θα αγωνίζεται στην ομάδα μας με το καθεστώς του διπλού δελτίου, μετά από συμφωνία με την ομάδα του Ολυμπιακού, στον οποίο ανήκει.

Ο Γιώργος Μπουρνελές είναι γεννημένος στις 04/03/2007, έχει ύψος 1.92 και αγωνίζεται στις θέσεις των guard.

Ο 18χρονος guard προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και έχει κατακτήσει με τους «ερυθρόλευκους» το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Εφήβων, το Rising Stars Tournament της ΕΟΚ, ενώ στέφτηκε και πρωταθλητής Ελλάδας το 2025 στη Stoiximan BASKET LEAGUE, καθώς είχε 6 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.

Είναι διεθνής με όλες τις «μικρές» Εθνικές ομάδες, ενώ το καλοκαίρι που μας πέρασε υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Πειραιώτες».