Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε (21:30 Novasports Prime) στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας να ξεπεράσει το σοκ από τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς και να πάρει την τέταρτη σερί του νίκη στη διοργάνωση.

Μετρώντας τρεις διαδοχικές νίκες, όλες μέσα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά κυρίως παίζοντας το καλύτερο μπάσκετ από το εναρκτήριο τζάμπολ της σεζόν, ο Ολυμπιακός, μέσα σε δύο λεπτά… όσα δηλαδή πρόλαβε να πατήσει στο παρκέ ο Κίναν Έβανς στην αγωνιστική επιστροφή του από τις 11 Απριλίου 2024, βρέθηκε από τον παράδεισο στην κόλαση. στα… τάρταρα. Και μέσα σε αυτή την απογοήτευση για το παρόν και το μέλλον του Αμερικανού γκαρντ, για το παρόν και το μέλλον του Ολυμπιακού αυτή τη σεζόν λόγω της μη επιστροφής του στην ουσία, η ομάδα του Πειραιά, καλείται να διεκδικήσει μία 4η σερί νίκη και 8η στο σύνολο σε 11 αγωνιστικές στο Μιλάνο, απέναντι στην Αρμάνι.

Η προσμονή για τη συμμετοχή του 3ου σκόρερ της EuroLeague τη σεζόν 2023-24 μετά από αναμονή για την αποθεραπεία του, ουσιαστικά από το καλοκαίρι του 2024, φαινόταν πως είχε φτάσει στο τέλος της.

Από το “Welcome back” στα πανό των φιλάθλων του Ολυμπιακού που φώναζαν ρυθμικά το όνομά του, όταν πάτησε στο παρκέ, 2:16΄΄ πριν το τέλος του 1ου δεκαλέπτου του αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη θέση του Τόμας Γουόκαπ… μέσα σε μόλις σε 2:01 λεπτά… ακολούθησε η κραυγή του Έβανς από τον έντονο πόνο στον αριστερό αχίλλειο τένοντα και το “no way, no way” που βγήκε από το χείλη του, μη πιστεύοντας πρωτίστως ο ίδιος ότι είχε ξανατραυματιστεί σοβαρά.

Η συμμετοχή του απέναντι στους Λιθουανούς κρίθηκε την τελευταία στιγμή. Μπήκε στη δωδεκάδα, λόγω του τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα στον οπίσθιο μηριαίο. Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δηλώνει πριν τον αγώνα απέναντι στη Ζαλγκίρις πως ο Έβανς θα είναι στη δωδεκάδα και θ’ αποφασίσει κατά τη διάρκεια του ματς αν θα μπει. Ο Ολυμπιακός μπήκε σαν… σίφουνας στο ματς με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει τους 12 από τους πρώτους 14 πόντους και με τη διαφορά να έχει διψήφια τιμή, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να πάρει χρόνο συμμετοχής και σε ματς Euroleague… μια απόφαση που ίσως τον στοιχειώνει σε όλη την προπονητική καριέρα του… Κι αυτό λόγω της εξέλιξης, την οποία βέβαια ποτέ κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει και κανείς δεν μπορεί να πει αν θα συνέβαινε σε έναν επόμενο αγώνα, από τη στιγμή που ο αριστερός αχίλλειος του Έβανς ήταν επιβαρυμένος.

«Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να παίζει παιχνίδια, αναγκαστικά θα χρειαστεί να βρει λύσεις στα γκαρντ για να παίξει. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα», εξήγησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Μιλάνο. Ο προπονητής μιας ομάδας είναι ο πρώτος που πρέπει να δώσει το… κέλευσμα «ψηλά τα κεφάλια» και αυτό έπραξε και ο Μπαρτζώκας. Η μεμψιμοιρία δεν έχει χώρο στον πρωταθλητισμό, όταν οι υποχρεώσεις είναι… απανωτές και οι προσδοκίες τόσο υψηλές.

Στο Μιλάνο ο Ολυμπιακός, δεν θα έχει εκτός από τον Κίναν Έβανς που χάνει μεγάλο μέρος της σεζόν, αν όχι όλη, και τον Φρανκ Νιλικίνα, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο. Με Γουόκαπ, Λι και Λαρεντζάκη θα πρέπει να παίξει στον άσο απέναντι στην ομάδα του Μεσίνα ο πρωταθλητής Ελλάδας και με αλχημείες από τον Μπαρτζώκα στις θέσεις των περιφερειακών παικτών.

H Αρμάνι Μιλάνο μετρά 5 νίκες – 5 ήττες. Προέρχεται δε, όπως και ο Ολυμπιακός από σερί τριών νικών, απέναντι στην Παρί για την 8η αγωνιστική στο Μιλάνο, κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Τουρκία για την 9η αγωνιστική και επί της Βιλερμπάν στην Ιταλία για την 10η αγωνιστική.

Απέναντι στη Βιλερμπάν, μάλιστα, την Τετάρτη (12/11), η Αρμάνι κατάφερε να πάρει τη νίκη με 80-72, χωρίς τον Έτορε Μεσίνα όρθιο στον πάγκο της (αλλά με τον Τζουζέπε Ποέτα), αφού ο Ιταλός τεχνικός ήταν ασθενής. Απέναντι στη γαλλική ομάδα δεν αγωνίστηκαν ο Μάρκο Γκούντουριτς (μυϊκή καταπόνηση), ο Σέιβον Σιλντς (ασθενής) και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Ζακ ΛεΝτέι.

Δεδομένη είναι η απουσία του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Λορένζο Μπράουν και του Αμερικανού με σλοβενικό διαβατήριο σέντερ Τζος Νίμπο, ο οποίος γλίστρησε στ’ αποδυτήρια και υπέστη διάσειση. Για τους υπόλοιπους θα φανεί πριν από το τζάμπολ με τον Ολυμπιακό, όπως δήλωσε ο Μεσίνα.

«Πάντα δυσκολευόμαστε στο Μιλάνο. Αν παίξουμε με λιγότερο physicality, θα έχουμε θέμα», έστειλε μήνυμα στους παίκτες του ο Μπαρτζώκας ενόψει Αρμάνι Μιλάνο.

Αλ. Παπαδόπουλος