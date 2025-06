Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο Λούκα Βιλντόζα, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την λύση του συμβολαίου του. Μια εξέλιξη που ήταν λίγο -πολύ αναμενόμενη, καθώς ο Αργεντινός γκαρντ δεν προσέφερε τα αναμενόμενα στη διάρκεια της χρονιάς.

Ο Βιλντόζα αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, αφότου έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να καλύψει το κενό του Κίναν Έβανς, ο οποίος αναμενόταν να χάσει όλη την σεζόν 2024/25, όπως κι έγινε.

Με την φανέλα του Ολυμπιακού ο διεθνής γκαρντ είχε 3.6 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ μέσο όρο σε 18 λεπτά συμμετοχής στην Stoiximan GBL και 4.8 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ μέσο όρο με 36.8% στα τρίποντα σε 18 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.

Όσο για την συνέχεια της καριέρας του, αυτή θα είναι στην ιταλική Βίρτους Μπολόνια, με την οποία φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία για τριετές συμβόλαιο.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Λούκα Βιλντόζα. Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αργεντινό πλέι μέικερ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

🙏❤️Thank you Luca Vildoza for all the passion and heart you gave to the team!

Wishing you nothing but success in your next chapter!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/h5pgds3k7t

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 25, 2025