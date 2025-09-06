Ο Κίναν Έβανς ήταν ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού την περυσινή σεζόν, καθώς έχασε όλη τη χρονιά, λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε υποστεί.

Ο Αμερικανός γκαρντ, το Σάββατο πάτησε για πρώτη φορά παρκέ σε αγώνα, μετά από 500 περίπου ημέρες, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας των Πειραιωτών απέναντι στον Προμηθέα, στο οποίο η ομάδα του Μπαρτζώκα επικράτησε με 95-67 των Αχαιών.

Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 3 πόντους με 1/3 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 3 λάθη, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανεβάζει στα social media το πρώτο -έστω και ανεπίσημο- καλάθι του με τους Πειραιώτες.