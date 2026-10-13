Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει το 2026 ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν στην 20η αγωνιστική της Euroleague (30/12, 21:00), με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού στη Λυών.

Το καλύτερο δυνατό φινάλε σε ένα ιστορικό ημερολογιακό έτος θέλει να δώσει ο Ολυμπιακός, που θα έχει και τους φίλους του στο πλευρό του, στο παιχνίδι που θα ολοκληρώσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ερυθρόλευκων για το 2026, απέναντι στη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ.

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