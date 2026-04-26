Λίγο μετά την είδηση της βράβευσης του Σάσα Βεζένκοφ με το βραβείο του MVP της σεζόν στην Euroleqague, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απένειμε συγχαρητήρια στον Βούλγαρο πάουερ-φόργουορντ, μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Συλλόγου στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο Πολυτιμότερος Παίκτης της κανονικής διάρκειας της Euroleague για τη σεζόν 2025-26. Ο σταρ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε ίσως την κορυφαία σεζόν της καριέρας του σε ατομικό επίπεδο, ενώ παράλληλα οδήγησε την ομάδα του στο καλύτερο ρεκόρ (26-12) μεταξύ των 20 ομάδων και το απόλυτο πλεονέκτημα στον δρόμο για το Final-4 της Αθήνας.

