Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα στο ΣΕΦ (Novasports Prime) το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις Κάουνας, για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν να πάρουν ακόμη μία νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, προκειμένου να βελτιώσουν το ρεκόρ τους (6-3) και να πάνε με την καλύτερη ψυχολογία στο Μιλάνο, για την αναμέτρηση της Παρασκευής με την Αρμάνι.

Στο αποψινό ματς συμπεριελήφθη για πρώτη φορά σε… ευρωπαϊκή δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» ο Κίναν Έβανς, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη διοργάνωση με την ομάδα του Μπαρτζώκα.

Εκτός έμεινε ο Νιλικίνα, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στους οπίσθιους μηριαίους, αλλά αναμένεται να ταξιδέψει στο Μιλάνο για το επερχόμενο ματς με την Ολίμπια.

Παράλληλα, εκτός δωδεκάδας έμειναν ξανά οι Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο και Νετζήπογλου, μαζί με τον σταθερά απόντα εδώ και καιρό, Φαλ.

Στον αντίποδα ο Τόμας Μασιούλις δεν έχει στη διάθεσή του τον πρώην «ερυθρόλευκο», Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει την θλάση που τον ταλαιπωρεί, ωστόσο βρίσκεται στο ΣΕΦ.

Στο 8ο λεπτό ο Κίναν Έβανς πέρασε στον αγώνα εν μέσω αποθέωσης, κάνοντας το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.

Εντούτοις ο Αμερικανός, δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο παρκέ, τραυματίστηκε σε μία επαφή που είχε -γόνατο με γόνατο- με αντίπαλο και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, την ώρα που άπαντες στο ΣΕΦ είχαν παγώσει με τη νέα ατυχία του.

Μάλιστα η κάμερα τον έπιασε να λέει χαρακτηριστικά «no way, no way», μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί.

Ο Έβανς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Ψυχικού, για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Πάντως στο στρατόπεδο των πρωταθλητών υπάρχουν φόβοι ότι ο 29χρονος γκαρντ έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα, στον οποίον είχε τραυματιστεί και παλαιότερα, όταν αγωνιζόταν στους Λιθουανούς.

Η φάση, στην οποία τραυματίστηκε ο Έβανς:

Da li je moguće ovo ??? Da li je zaista moguće ??? Tek nakon što se vratio posle teške povrede i proveo malo vremena na parketu, Keenan Evans se ponovo povredio. I po reakcijama svih, ne deluje dobro opet. Neverovatno zaista, nadamo se da ipak ovaj put nije ništa strašno.… pic.twitter.com/iZH7q3knNE — Zicer Portal&Podcast (@zicer_portal) November 12, 2025

Ο Ολυμπιακός ήταν εκπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο η εξαιρετική του εμφάνιση επισκιάστηκε από τον νέο τραυματισμό του Έβανς.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Έβανς, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.

Η δωδεκάδα της Ζάλγκιρις: Φρανσίσκο, Μικαλιάουσκας, Ράιτ, Μπραζντέικις, Τουμπέλις, Λι, Σλίβα, Μπιρούτις, Ρουμπσταβίτσιους, Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλανόβας.