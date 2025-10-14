Χωρίς τους Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αποψινό εντός έδρας αγώνα του (21:15, Novasports 4) με αντίπαλο την Αναντολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.

Τόσο ο Γάλλος όσο και ο Αμερικάνος δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και έτσι δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την ομάδα του Μπαρτζώκα απέναντι στους Τούρκους.

Ως εκ τούτου ο Ολυμπιακός, που θα στερηθεί κι απόψε τις πολύτιμες υπηρεσίες του Γουόκαπ. θα παραταχθεί κόντρα στην Εφές με την ίδια δωδεκάδα που κέρδισε τον Παναθηναϊκό.

Αυτοί είναι οι: Φρανκ Νιλικίνα, Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Όμηρο Νετζήπογλου, Τάισον Γουόρντ, Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Νίκολα Μιλουτίνοβ.

Υπενθυμίζεται ότι μακροχρόνια απόντες για την ομάδα του Πειραιά είναι και οι Έβανς-Φαλ.