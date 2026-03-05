Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «ΣΕΦ (6/3, 21:15) στο μεγάλο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην μπορεί να υπολογίζει στους Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ που κρίθηκαν ανέτοιμοι. Αμφίβολος και ο Μόντε Μόρις.

Με πολύ σημαντικές απουσίες θα παραταχθούν οι ερυθρόλευκοι στο αυριανό ντέρμπι αιωνίων, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει να αντιμετωπίζει μυϊκές ενοχλήσεις, ενώ ο Βούλγαρος πάουερ φόργουορντ δύσκολα θα προλάβαινε το παιχνίδι εξ’ αρχής, αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση από την τελευταία «μονομαχία» των δύο ομάδων, στο τελικό του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr