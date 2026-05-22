Με άμυνα από ατσάλι και ποικιλία στο σκοράρισμα, ο Ολυμπιακός διέλυσε με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε και πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Final Four, με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια.

Μαγικός ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι έπρεπε στον πρώτο ημιτελικό, θέτοντας από νωρίς τον τόνο και αποκτώντας προβάδισμα από το ξεκίνημα του αγώνα απέναντι στην πρώην πλέον κάτοχο του τίτλου. Οι ερυθρόλευκοι κυριάρχησαν στο ματς παίρνοντας τον ρυθμό του αγώνα και με όπλο τους την εξαιρετική άμυνα έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +6, διαφορά που ανέβηκε ακόμη περισσότερο στο ημίχρονο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr