Λίγο μετά τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού με 92-76 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε τον απολογισμό του αγώνα ενώ απέφυγε να πάρει θέση για την κατάσταση που επικρατεί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αρχικά σχολίασε την εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας του, αποκαλύπτοντας ότι άπαντες ήταν προετοιμασμένοι για ένα δύσκολο παιχνίδι, κάτι που φάνηκε από τον τρόπο με τον οποίο οι πρωταθλητές Ευρώπης μπήκαν στο παρκέ και έθεσαν τον τόνο για τη συνέχεια. Ο 36χρονος φόργουορντ υποστήριξε ότι αυτό ακριβώς το ξεκίνημα έδωσε το μομέντουμ στον Ολυμπιακό και άνοιξε τον δρόμο για τη συνέχεια.

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