Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, κατα την αναχώρηση της αποστολής των Πειραιωτών για την Μπολόνια, στάθηκε στην αναγκαιότητα αυτός και οι συμπαίκτες του να ματσάρουν την ενέργεια της Βίρτους, στον αγώνα των δύο ομάδων την Παρασκευή, προκειμένου να φύγουν με τη νίκη από την Ιταλία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συζητούσαμε με τον Σάσα (ότι και πέρυσι παίζαμε τα Χριστούγεννα στην Ιταλία και κερδίσαμε). Ευελπιστούμε το πνεύμα των Χριστουγέννων να βοηθήσει και φέτος και να κάνουμε ξανά ένα αντίστοιχο του περυσινού. Χρόνια πολλά σε όλους και υγεία σε όλον τον κόσμο. Να χαρεί αυτές τις ημέρες με την οικογένειά του, με χαμόγελα, όμορφα συναισθήματα και όμορφες σκέψεις».

Αναφορικά με την Βίρτους ο Παπανικολάου ανέφερε: «Είναι μια ομάδα που της αρέσει να έχει έναν πολύ physical τρόπο παιχνιδιού, να κόβει τις εύκολες πάσες και να χαλάει τα συστήματα της αντίπαλης ομάδας. Πρέπει σε πρώτη φάση να ματσάρεις αυτό το physicality και αυτήν την ενέργεια για να παίξεις στο ίδιο επίπεδο. Από εκεί και πέρα έχουμε ταλέντο και τους παίκτες για να δώσουν το κάτι παραπάνω, όμως όλα πρέπει να ξεκινήσουν από αυτό το κομμάτι».

Τέλος, ο αρχηγός μας τοποθετήθηκε και για την παρουσία του Μόντε Μόρις αναφέροντας: «Τα πρώτα δείγματα που έχουμε δει και από τις προπονήσεις, αλλά και από το παιχνίδι του πρωταθλήματος είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αλλά σαφέστατα το παιδί χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο, να ενταχθεί και να μάθει το σύστημα της ομάδας. Και εμείς πρέπει να τον μάθουμε καλύτερα, πιστεύω όμως ότι θα είναι σε θέση να βοηθήσει. Απλώς για να δούμε όλο το εύρος των δυνατοτήτων του θα χρειαστεί λίγο καιρό ακόμh».