Στην Cosmote TV μίλησε ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον… viral Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και στις σχέσεις του με τον Κώστα Σλούκα, μετά τη μεταπήδησή του στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι «δεν διαγράφονται όσα έχουμε ζήσει».

Παράλληλα ο έμπειρος φόργουορντ σχολίασε το θέμα με την επιστολή από τους διεθνείς παίκτες του «τριφυλλιού», ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό το θέμα δεν δημιούργησε το παραμικρό ζήτημα στα αποδυτήρια της Εθνικής μας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού:

Για το αν η επιστολή δημιούργησε ζήτημα στα αποδυτήρια της Εθνικής: «Όχι σε καμία των περιπτώσεων. Ήταν κάτι που δημοσιεύτηκε, δεν μπήκε ποτέ στα αποδυτήρια πέρα από κάποια πειράγματα της στιγμής, αλλά προς τιμήν όλων των παιδιών, ήταν κάτι που έφυγε κατευθείαν μέσα από τα αποδυτήρια. Βασικά δεν μπήκε ποτέ, δεν συζητήθηκε ποτέ με σοβαρό ύφος. Γενικά η προσέγγισή μας φέτος ήταν αυτή, ότι δεν επιτρέπαμε πράγματα τα οποία μπορούν να βλάψουν την ομάδα να μπουν μέσα στα αποδυτήρια και να επηρεάσουν το σύνολο. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο έγινε αυτό, αλλά με ένα μαγικό τρόπο όλα τα παιδιά, κανείς και από τους 17 που ήταν από την αρχή δεν άφησε τίποτα να επηρεάσει τα αποδυτήρια και να μπει μέσα».

Για τη σχέση του με τον Κώστα Σλούκα μετά την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό: «Υπάρχει σεβασμός με τον Κώστα. Είναι αδιαμφισβήτητο. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Έχουμε καταφέρει τόσα πράγματα μαζί. Δεν μπορεί να διαγραφούν όλα έτσι. Προφανώς, και το έχω ξεκαθαρίσει και άλλες φορές, αλλά δυστυχώς παίρνουμε κομμάτια που μας βολεύει να πάρουμε πολλές φορές, μέσα σε έναν αγώνα, ακόμα και σε μια προπόνηση, το πόσο ανταγωνιστικός είσαι κάνει τη διαφορά από το να καταφέρεις να βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο ή όχι. Εμένα αυτός ο ανταγωνισμός με έχει φτάσει εδώ και όταν πατάω μέσα στο παρκέ με όποιον και να έχω απέναντί μου, δεν κοιτάω, δεν ψάχνω να βρω φιλίες εκείνη τη στιγμή και δεν ψάχνω να βρω να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Έχω τα κουτάκια αυτά στο μυαλό μου και μπορώ να τα διαχωρίσω. Όπως μπορώ να διαχωρίσω ότι όταν παίζουμε για την Εθνική Ομάδα μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο και παλεύουμε για τη χώρα μας. Δεν παλεύουμε ο καθένας για τον εαυτό του. Παλεύουμε όλοι για έναν κοινό σκοπό. Και αυτό έγινε και φέτος το καλοκαίρι και τα καταφέραμε».

Για τη διαφορά που έχει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην εικόνα που βλέπουμε στο παρκέ σε σχέση με όσα συμβαίνουν μακριά από τις κάμερες: «Όπως είμαστε όλοι. Όταν μπαίνεις μέσα σε ένα γήπεδο και οι παλμοί σου φτάνουν στους 200 και πρέπει να επηρεάσεις το παιχνίδι, είτε σαν προπονητής είτε σαν παίχτης, θα υπάρξει μια στιγμή, δεν είναι μόνο ο coach Μπαρτζώκας, κακά τα ψέματα. Απλά ο coach Μπαρτζώκας έχει γίνει πιο viral, είναι κάτι που το ψάχνουν όλοι πλέον. Οπότε κάθε φορά που γίνεται κάτι, το παίρνουμε και το μεγεθύνουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει προπονητής ή παίκτης αντίστοιχα που δεν θα υπάρξει στιγμή που θα έχει κάποιο ξέσπασμα, που θα έχει κάποια στιγμή έντασης.

Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνουμε έναν άνθρωπο πάνω στην εργασία του τη στιγμή της μεγάλης έντασης και διαφορετικά να τον γνωρίσεις σαν άνθρωπο ποιος είναι εκτός αυτού. Γιατί θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς σε οποιαδήποτε δουλειά, την ημέρα που στρεσάρεται πάρα πολύ και έχει από πάνω του κάμερες, 10.000 μάτια να τον κοιτάνε και τέτοια, η πίεση αυξάνεται επί 10 και είναι πιο πολύ πιθανό να σου βγει η αντίδραση ή κάτι που μπορεί εκείνη τη στιγμή εσύ να θεωρείς σαν αμελητέο, κάποιος να το πάρει, να το μεγεθύνει και να το κάνει τριχιά. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε νομίζω ότι κακώς κολλάμε τόσο πολύ και το ξαναεπισημαίνουμε. Είναι σαν εμείς να προκαλούμε και να προσκαλούμε όλους, όλο τον κόσμο να το κάνει αυτό».

Χρ. Ανδρ.

Mε πληροφορίες: sport-fm.gr