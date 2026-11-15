Ο Χρήστος Παππάς, βοηθός του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πάγκο του Ολυμπιακού, έκανε τον απολογισμό της ήττας με 100-78 από τον Άρη, για την 7η αγωνιστική της Basket League.

Ο Χρήστος Παππάς ερωτήθηκε σχετικά με το τι πήγε λάθος για την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, σημειώνοντας ότι οι παίκτες του δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αγώνα, εξαιτίας του προβλήματος στην επίθεση. Σημείωσε δε μάλιστα ότι οι ερυθρόλευκοι επέλεξαν να πάνε σε πολλές ατομικές ενέργειες, κάτι που δεν συνάδει με τη φιλοσοφία της ομάδας.

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