Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κίναν Έβανς, τον Αμερικανό γκαρντ που ήρθε στην Ελλάδα με περγαμηνές και υψηλές προσδοκίες, ωστόσο στάθηκε επανειλημμένα άτυχος από τους συνεχόμενους τραυματισμούς και δεν κατάφερε ποτέ να καθιερωθεί.

Άδοξα τελειώνει η συνεργασία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κίναν Έβανς μετά από δύο χρόνια, καθώς ο 29χρονος γκαρντ δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τους σοβαρότατους τραυματισμούς που αποκόμισε πριν καν έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό των ερυθρόλευκων.

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