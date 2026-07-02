Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Μόντε Μόρις, τον 31χρονο Αμερικανό γκαρντ που ήρθε στην Ελλάδα στα μέσα της σεζόν ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην κορυφαία σεζόν της ιστορίας των ερυθρόλευκων.

Ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Μόντε Μόρις, ο οποίος έμεινε ελεύθερος έπειτα από επτά μήνες παρουσίας στην Ελλάδα, στην πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη έπειτα από την 9ετη θητεία του στο ΝΒΑ.

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