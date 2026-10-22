Μία μέρα μετά την σύλληψή της στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, το ΑΣΕΑΔ γνωστοποίησε μια απόφαση που την αφορά.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών απέρριψε την προσφυγή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εναντίον της Βασιλικής Τσαρούχα, αποδεχόμενος μάλιστα την πρόσθετη παρέμβαση της ΚΑΕ Ολυμπιακός υπέρ της διεθνούς διαιτητή, για τους τελικούς του περσινού πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

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