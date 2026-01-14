Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι (Novasports Prime). Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν την 13η τους νίκη στη διοργάνωση στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.
Τα δεκάλεπτα: 17-20
Παρτιζάν (Ζοάν Πενιαρόγια): Μούουρινεν, Ουάσινγκτον, Οσετκόφσκι, Μποσνιάκοβιτς, Μαρίνκοβιτς, Ποκουσέφσκι, Πέιν, Μπόνγκα, Λάκιτς, Τζεκίρι, Φερνάντο, Καλάθης.
Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτινοβ, Χολ