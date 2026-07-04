O Τσάβι Πασκουάλ, ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Προπονητών της Euroleague, σχολίασε την κατάκτηση της φετινής διοργάνωσης από τον Ολυμπιακό, αποδίδοντας συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη σταθερότητα και τον αγωνιστικό χαρακτήρα της ομάδας του.

Στις δηλώσεις του από το κλειστό του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Ένωσης Προπονητών της Euroleague, ο Τσάβι Πασκουάλ αποθέωσε τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, χαρακτηρίζοντας τους «ερυθρόλευκους» ως την αδιαμφισβήτητα καλύτερη και πιο σταθερή ομάδα της φετινής διοργάνωσης από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα.

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