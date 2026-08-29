Η Euroleague αναμένεται να εμπλακεί στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, ανοίγοντας πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Ντουμπάι, για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προσέγγισε τον παίκτη του Ολυμπιακού.

Η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις, μετά την επιθυμία του Γουόκαπ να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους», παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο. Ο παίκτης έχει προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης και δεν συμμετέχει στις προπονήσεις της ομάδας από την έναρξη της προετοιμασίας.

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