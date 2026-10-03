Μέσα από ένα βίντεο δύο λεπτών, η ΚΑΕ Ολυμπιακός σύστησε στο ερυθρόλευκο κοινό τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, που μοιράστηκαν πράγματα για τους εαυτούς τους και μίλησαν για την Ελλάδα και τους ερυθρόλευκους.

Μία μέρα πριν από την έναρξη των εγχώριων υποχρεώσεών τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού μίλησαν στην κάμερα των Πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης, όπου μοιράστηκαν μερικά πράγματα που δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, όπως το αγαπημένο τους φαγητό, τις μουσικές τους προτιμήσεις, τα ινδάλματά τους στον χώρο του μπάσκετ αλλά και τους αγαπημένους τους παίκτες στην ιστορία του Ολυμπιακού.

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