O Ολυμπιακός, παρά τις σημαντικές απουσίες του, επικράτησε 79-68 των μαχητικών Vikos Φalcons στα Ιωάννινα, σε μία αναμέτρηση που έβαλε την υπογραφή του ο ΜακΙντάιρ.

Μετά το 2/2 στην Ισπανία, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα Ιωάννινα με… φόρα και κατάφεραν, χωρίς τους Μοντέρο και Φουρνιέ, να ολοκλήρωσουν με ιδανικό τρόπο στο Κλειστό «Σιδέρης Καραδήμας» μια εξαντλητική εβδομάδα.

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