Με κορυφαίους τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός πέρασε με εμφατικό τρόπο (105-62) από την έδρα του Περιστερίου, για την 10η αγωνιστική της GBL και έκανε το 10/10 στο πρωτάθλημα, παραμένοντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία.

Ο Βεζένκοφ τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Γουόκαπ μοίρασε 16 ασίστ, σε μια ακόμη επιβλητική εμφάνιση των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι σημείωσαν την πέμπτη φετινή «100άρα» τους στο πρωτάθλημα.

Πέρα από τη βαθμολογική σημασία, η αναμέτρηση είχε και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς ήταν η 208η του Γιώργου Μπαρτζώκα σε αγώνα πρωταθλήματος στον πάγκο του Ολυμπιακού, ισοφαρίζοντας τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη στην κορυφή της σχετικής λίστας. Την Κυριακή (21/12, 13:00), στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Κολοσσό, ο τεχνικός των Πειραιωτών αναμένεται να μείνει μόνος πρώτος με 209 παιχνίδια.

Το Περιστέρι ήταν ανταγωνιστικό μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με 23-22, όμως από το δεύτερο και μετά, ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα και ξέφυγε στο σκορ, κλείνοντας το ημίχρονο στο +15 (50-35).

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να κυριαρχούν πλήρως, να «τρέχουν» επιμέρους σκορ 32-9 στην τρίτη περίοδο και να μετατρέπουν το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία, φτάνοντας άνετα στη νίκη με 105-62.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13 (2), Καρντένας 10 (2), Φαν Τούμπεργκεν 7 (1), Πέιν 4, Θωμάκος, Πετράκης 7 (1), Ιτούνας, Μουράτος 4 (1), Άμπερκρομπι 10 (2), Κακλαμανάκης 3, Χάρις 4, Παπαγεωργίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (2), Βεζένκοφ 23, Πίτερς 15, Μιλουτίνοφ 9, Νιλικίνα 8 (2), Λι 7 (1), Παπανικολάου 11 (3), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 10 (2), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 6