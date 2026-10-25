Ο Ολυμπιακός «σμπαράλιασε» με σκορ 85-45 εκτός έδρας τον Προμηθέα και έκανε το «4 στα 4» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Μετά την πρώτη τους εντός έδρας στη Euroleague από τη Φενέρ, οι «ερυθρόλευκοι» παρά τις σημαντικές τους απουσίες έκαναν επίδειξη δύναμης στην Πάτρα! Χωρίς να δυσκολευτούν νίκησαν με διαφορά 40 πόντων (85-45) την ομάδα του Μιχελάκου και διατήρησαν το απόλυτο τους στη Stoiximan GBL.

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