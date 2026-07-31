Ο Φίλιπ Πετρούσεφ, έκανε μία συνέντευξη σε Μέσο της πατρίδας του, όπου μίλησε για το πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε εκτός δράσης και την αποκατάστασή του, την Εθνική Σερβίας, την απόφασή του να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και το όνειρο της επιστροφής του στο ΝΒΑ

Ο 26χρονος Σέρβος σέντερ, μίλησε για τη δύσκολη σεζόν που πέρασε, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στο δεξί γόνατο, με βλάβη χόνδρου τρίτου βαθμού, το οποίο τον ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια. Όπως ανέφερε, αγωνίστηκε αρκετές φορές με ενέσεις, φάρμακα και επιδέσμους, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του, όμως πλέον έχει επικεντρωθεί στην αποκατάσταση ώστε να επιστρέψει πλήρως υγιής και να είναι έτοιμος για την έναρξη της νέας σεζόν της Euroleague.

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