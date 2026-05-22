Ο Άλεκ Πίτερς ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61 στον ημιτελικό του Final-4 της Euroleague.

Ο φόργουορντ των Πειραιωτών ήταν ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων», έχοντας 17 πόντους με 7/7 σουτ εντός πεδίας!

«Αυτές είναι ξεχωριστές στιγμές. Βγήκαμε ακριβώς όπως θέλαμε. Η αποτελεσματικότητα είναι πολύ σημαντική. Όποιος είναι πιο αποτελεσματικός κερδίζει. Έκανα 7/7, ήταν μάχη, μας έβαλαν προβλήματα, είναι μια καλή ομάδα, αλλά βγήκαμε από πάνω. Πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο τώρα. Είναι πολύ σημαντική η αποκατάσταση», δήλωσε μετά τον αγώνα.