Σε… κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο Ολυμπιακός, λόγω του προβλήματος που προέκυψε με τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος άσος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και είναι αμφίβολος για το ματς με την Dubai BC, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (21:15, Novasports 4) στο ΣΕΦ, για την 3η αγωνιστική της Euroleague και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί και πάλι στο Φάληρο την Κυριακή (19:00, ΕΡΤ), για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φουρνιέ αντιμετώπισε αντίστοιχο πρόβλημα στον αστράγαλο στα τέλη της περασμένης σεζόν και μάλιστα αυτός ήταν ο λόγος που απουσίασε από το Ευρωμπάσκετ.

Την εφετινή σεζόν ο έμπειρος άσος έχει 12 πόντους, 3,5 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη και 8,5 στην αξιολόγηση σε 25:50 κατά μέσο όρο στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας.