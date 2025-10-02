Για μία ακόμα φορά το ΣΕΦ πλημμύρισε … Η κακοκαιρία και η βροχή γέμισαν νερά το γήπεδο του Ολυμπιακού και οι υπεύθυνοι του γηπέδου τοποθέτησαν νάιλον στο παρκέ για να το προστατέψουν.

Να σημειωθεί ότι η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στάθηκε τυχερή γιατί στο ξεκίνημα της σεζόν αγωνίζεται στην Ισπανία και μετά τη νίκη κόντρα στη Μπασκόνια αντιμετωπίζει απόψε τη Ρεάλ (21:45, Novasports Prime).

Παρά τη συμφωνία ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τον Ολυμπιακό για παραχώρηση του ΣΕΦ στους Πειραιώτες, το γήπεδο δεν έχει παραδοθεί ακόμα επισήμως στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.