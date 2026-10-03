Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στη Women’s Basketball League 1, επικρατώντας εντός έδρας του Πανσερραϊκού με 101-67 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και στον μοναδικό αγώνα της ημέρας.

Παρότι το πρώτο δεκάλεπτο ήταν ισορροπημένο και ολοκληρώθηκε στο 21-21, οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν ρυθμό στη συνέχεια, επέβαλαν πλήρως το παιχνίδι τους και πήραν σημαντική διαφορά, φτάνοντας με άνεση στην τελική επικράτηση.

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