Μία μέρα μετά την επισημοποίηση της απόκτησης του Ζαν Μοντέρο από τον Ολυμπιακό, οι πληροφορίες σχετικά με το παρασκήνιο της μεταγραφής του έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται γνωστές από ισπανικά ΜΜΕ, που αποκάλυψαν ότι ο Δομινικανός ήταν «ένα βήμα» από την Μπαρτσελόνα, αλλά «κόπηκε» για χάρη του Μάικ Τζέιμς από τον Τσάβι Πασκουάλ.

Η μετακίνηση του Ζαν Μοντέρο στους ερυθρόλευκους αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα θέματα του καλοκαιριού στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και δη στην Ιβηρική, καθώς όπως αποκάλυψε ισπανικό Μέσο, ο Δομινικανός ήταν έτοιμος να υπογράψει με την Μπαρτσελόνα πριν καν ξεκινήσουν τα play-offs της Euroleague.

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